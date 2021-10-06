Нападение на журналистов "Схем": как отреагировали в Украине
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Украинцы пошутили над ситуацией, а также предположили дальнейшее развитие событий.
Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке", о котором заявили расследователи из программы "Схемы", породило волну шуток и серьезных комментариев в сети. Некоторые журналисты предлагают выйти на протест.
"Телеграф" собрал для вас наиболее интересные.
Так, пользователи вспомнили мем про Максима, зарифмовав вместо имени название банка.
Вспомнили и про похожий случай с Сергеем Чеботарем, тогда еще замглавы МВД, когда возле его дома под Киевом напали на журналистов.
Комментируя ситуацию, нападавших на журналистов назвали "былом", "гопниками" и "Зе-бандой". Вспомнили также и про близость главы правления "Укрэксимбанка" к президенту Украины.
Про гопников вспомнил и экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян разместив мем с характерным представителем такой категории населения.
Вспомнили и про айтишников, которым поручали удалять видео с карточек операторов после того как отобрали носители.
В сети также отметили, что единственный выход — прозрачно расследовать ситуацию. Об этом, в частности, написал журналист Юрий Бутусов, отметив, что Верховная Рада должна принять постановление с осуждением Мецгера и потребовать его привлечения к уголовной ответственности.
"Данное преступление - это просто очередная демонстрация вседозволенности и беспредела, которые позволяет себе окружение Зеленского", — написал журналист.
На время следствия руководителя лучше убрать — считают в сети.
Напомним, "Телеграф" писал, что видео с карточек удалось восстановить. Требование председателя правления Евгения Мецгера к сотрудникам службы безопасности отобрать у журналистов камеры и удалить все записи интервью попало в кадр.
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