"Вычистите все г*вно": появилось видео, как охрана по приказу главы "Укрэксимбанка" напала на журналистов "Схем" и отобрала камеры

Журналистам удалось восстановить полную запись, которая был удалена айтишниками "Укрэксимбанка"

Журналистам программы "Схемы", на которых по приказу председателя правления напали сотрудники государственного "Укрэксимбанка", удалось восстановить видео, подтверждающие их слова. На восстановленных кадрах видно, как Евгений Мецгер приказывает сотрудникам службы безопасности отобрать у журналистов камеры и удалить все записи интервью.

Восстановленное видео издание "Радио Свобода" опубликовало на своем Youtube-канале.

Журналистам-расследователям удалось восстановить запись со всем инцидентом, который произошел в кабинете председателя правления банка Евгения Мецгера. На видео попали, в частности, его указания "забрать камеры", "забрать все кассеты", "вычистить все это г*вно".

"Володя, вырубы его, пожалуйста, чего он тут ходит?", — говорит Мецгер об операторе "Схем", который продолжает снимать все на видео.

Далее звучит указание, чтобы у оператора забрали камеры, на которые он снимал интервью, после чего Александра Мазура в прямом смысле скручивают и забирают оборудования.

Как утверждают журналисты, им помогли опознать мужчину, который вырывал технику. Им оказался директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов.

"Пойдите с айтишниками, вычистите все г*вно", — приказывает Мецгер.

После этого работник несет камеру на другой этаж, где говорит стереть оттуда все. Камера продолжала записывать до момента, как ее передали айтишникам.

Стоит отметить, что в официальном заявлении "Укрэксимбанка" идет речь о том, что журналисты "Схем" покинули помещение банка "без препятствования и со всей записывающей техникой". Хотя, как можно увидеть на восстановленном видео, эти слова не соответствуют действительности. Более того, журналиста Кирилла Овсяного обвинили в попытках завладеть банковской тайной.

Официальное заявление "Укрэксимбанка" по инциденту со "Схемами"

Кирилла Овсяного обвинили в попытках завладеть банковской тайной

Напомним, что инцидент в стенах "Укрэксимбанка" произошел после того, как журналист "Схем" поставил Евгению Мецгеру вопрос про сомнительный многомиллионный кредит, который выдал государственный банк.

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