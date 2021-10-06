Напад на журналістів "Схем": як відреагували в Україні

Українці пожартували над ситуацією, а також припустили подальший розвиток подій.

Напад на журналістів в "Укрексімбанку", про який заявили розслідувачі з програми "Схеми", породив хвилю жартів і серйозних коментарів в мережі. Деякі журналісти пропонують вийти на протест.

"Телеграф" зібрав для вас найцікавіші.

Так, користувачі згадали мем про Максима, заримувавши замість імені назву банку.

Згадали і про схожий випадок з Сергієм Чеботарем, тоді ще заступником голови МВС, коли біля його будинку під Києвом напали на журналістів.

Коментуючи ситуацію, про на журналістів назвали нападників "бідлотою", "гопниками" і "Зе-бандою". Згадали також і про близькість глави правління "Укрексімбанку" до президента України.

Про гопників згадав і ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян розмістивши мем з характерним представником такої категорії населення.

Згадали і про айтішників, яким доручали видаляти відео з карток операторів після того, як відібрали носії.

У мережі також відзначили, що єдиний вихід — прозоро розслідувати ситуацію. Про це, зокрема, написав журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що Верховна Рада має ухвалити постанову з осудом Мецгера і зажадати його притягнення до кримінальної відповідальності.

"Даний злочин — це просто чергова демонстрація вседозволеності і беззаконня, які дозволяє собі оточення Зеленського"

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що відео з карток вдалося відновити. Вимога голови правління Євгена Мецгера до співробітників служби безпеки відібрати у журналістів камери і видалити всі записи інтерв’ю потрапила в кадр.