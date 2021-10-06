Глава правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия после публикации видео нападения на журналистов

Изначально в "Укрэксимбанке" опровергали версию журналистов.

Глава правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер на время расследования не будет исполнять свои обязанности. Он также отметил, что его реакция и поведение в ситуации с тем, что у журналистов "Схем" отобрали аппаратуру и пытались удалить видео, не имеют оправданий.

Об сказано в официальном заявлении на сайте банка.

Он отметил, что понимает ответственность и своим решением хочет снять негатив с банка и его коллектива. Такое решение он принял после публикации удаленного видео, которое удалось восстановить на карточке из камеры оператора "Схем". На нем задокументирована вся ситуация — камера была включена во время словесной перепалки и когда ее отнесли айтишникам для удаления видео.

На ситуацию уже прореагировали в украинском обществе, отметив, что у Мецгера есть связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также, что подобное поведение у госслужащих ранее приводило к отставке.

Также "Телеграф" писал, что на скандал отреагировали в офисе Зеленского — временную отставку там навали минимальной мерой.