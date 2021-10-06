Укр

Глава правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия после публикации видео нападения на журналистов

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
49
Евгений Мецгер на видео "Схем". Новость обновлена 06 октября 2021, 11:20
Евгений Мецгер на видео "Схем".

Изначально в "Укрэксимбанке" опровергали версию журналистов.

Глава правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер на время расследования не будет исполнять свои обязанности. Он также отметил, что его реакция и поведение в ситуации с тем, что у журналистов "Схем" отобрали аппаратуру и пытались удалить видео, не имеют оправданий.

Об сказано в официальном заявлении на сайте банка.

Он отметил, что понимает ответственность и своим решением хочет снять негатив с банка и его коллектива. Такое решение он принял после публикации удаленного видео, которое удалось восстановить на карточке из камеры оператора "Схем". На нем задокументирована вся ситуация — камера была включена во время словесной перепалки и когда ее отнесли айтишникам для удаления видео.

На ситуацию уже прореагировали в украинском обществе, отметив, что у Мецгера есть связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также, что подобное поведение у госслужащих ранее приводило к отставке.

Также "Телеграф" писал, что на скандал отреагировали в офисе Зеленского — временную отставку там навали минимальной мерой.

Теги:
#Отставка #Эксимбанк #Нападение на журналистов #Схемы
Количество новых больных каждый день - свыше 12,5 тысячи.
Украина
За сутки в Украине стало на три "оранжевые" области больше (список)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Количество новых больных каждый день - свыше 12,5 тысячи.
За сутки в Украине стало на три "оранжевые" области больше (список)
Дата публикации
Категория
Журналист и оператор "Схем" после нападения на них в "Укрэксимбанке"
"Вычистите все г*вно": появилось видео, как охрана по приказу главы "Укрэксимбанка" напала на журналистов "Схем" и отобрала камеры
Дата публикации
Категория
Украина и НАТО
Украина и НАТО: вероятно усиление помощи от Альянса
Дата публикации
Категория
В ГФС готовятся рассчитывать "теневые" доходы украинцев
Найдут всех: власти придумали, как ловить уклонистов от налогов
Дата публикации
Категория
Кроме каникул, школьники получат еще шесть выходных на государственные и религиозные праздники
Когда будут каникулы у школьников в этом учебном году: график и точные даты