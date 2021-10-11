Скандал в "Укрэксимбанке": глава правления банка уволен по собственному желанию

Сам Мецгер назвал увольнение единственным решением.

После скандала с нападением на журналистов "Схем", Укрэксимбанк разорвал трудовой договор с главой правления Евгением Мецгером.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Фейсбук.

В сообщении указано, что комитет наблюдательного совета 11 октября провел внеочередное заседание, на котором рассмотрел заявление Мецгера об увольнении по собственному желанию. После этого набсовету было рекомендовано разорвать с ним контракт и прекратить его полномочия.

"Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", — говорится в сообщении.

С 12 октября обязанности временного главы правления банка будет выполнять Сергей Ермаков. Замену Мецгеру должны избрать до 12 апреля следующего года.

Эту же информацию подтвердил и сам Мецгер, назвав свое заявление единственным логичным шагом в этой ситуации.

"Надеюсь, что этот шаг поможет восстановить доверие к банку", — указал он.

Как сообщалось ранее, скандал разгорелся 5 октября во время интервью "Схем". В какой-то момент Мецгеру не понравился вопрос журналистов, после чего он потребовал выключить камеру, стереть записи, а журналистов выпроводить.

Охрана вырвала оборудование из рук съемочной группы, а записи были стерты. Впрочем, их удалось восстановить, после чего они были выложены в сеть.

На следующий день Мецгер сложил полномочия. В Офисе президента ситуацию назвали недопустимой и пообещали принять меры.

В сети же напомнили, что Мецгер близок к семье президента Украины Владимира Зеленского.