Йому довіряє президент: "Телеграф" дізнався, кого планують призначити головою СБУ

Колишнього голову СБУ Івана Баканова звільнили ще в липні

Верховна Рада найближчим часом призначить нового голову Служби безпеки України. Головним кандидатом є один з заступників голови Офісу президента. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в політикумі.

"Президент розглядає кандидатуру Романа Машовця, заступника Єрмака. Президент йому довіряє. А от Малюк (в.о. голови СБУ після відставки Баканова — Ред.) може просто не зібрати голоси в Раді. Хоча авторитет у Службі в нього є", — каже одне з джерел.

За його словами, це призначення може відбутись на одному з наступних засідань парламенту, адже під час війни має бути призначений голова СБУ, а не в.о.

Роман Машовець на Банковій курує силовий блок держави. Машовець з 1993-го протягом 15 років служив у ЗСУ, в тому числі в підрозділах ГУР. Брав участь у миротворчих місіях в Сьерра-Леоне та Іраку.

Роман Машовець

Раніше Верховна рада звільнила з посади голови СБУ Івана Баканова. Баканов був відсторонений відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України. У ній зазначається, що підставою для усунення з посади є "невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків".

Заступник голови ОП Андрій Смирнов перед звільненням Баканова також повідомляв, що буде проведено службове розслідування. Але його результатів не було оприлюднено. За слова джерела видання, звільнення також відбулось і через дії колишнього начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Але зараз, як кажуть джерела, Наумов готується отримати притулок в росіі.

Як повідомлялось, росіяни планують влаштувати театралізоване судилище над президентом України Володимиром Зеленським. Головним свідком може стати якраз таки Андрій Наумов, якого раніше затримали на кордоні Сербії з готівкою та коштовним камінням на суму близько 600 тисяч євро. У мережі з’являлась інформація, що росіяни торгуються із сербами і намагаються отримати Наумова, щоб надалі використати для судилища. В Україні він підозрюється у держзраді.