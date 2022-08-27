У росії хочуть влаштувати судилище над Зеленським, використовуючи генерала-втікача СБУ

"Родзинкою" судилища стане публічний допит "свідків"

Кремль планує влаштувати театралізоване судилище над президентом України Володимиром Зеленським. Ключовим свідком має стати ексвисокопосадовець СБУ Андрій Наумов, який втік з України за день до повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар на своєму telegram-каналі. Зараз Наумов затриманий у Сербії, і росія намагається отримати колишнього бригадного генерала СБУ.

Джерела Сохара у силових структурах підтвердили інформацію про те, що окупанти задумали продати світові театралізовану постановку під узагальненою назвою "Український режим влаштував геноцид власного народу". "Родзинкою" судилища стане публічний допит "свідків". Одним із них, за інформацією силовиків, має стати ексгенерал СБУ Андрій Наумов, колишній керівник департаменту внутрішньої безпеки відомства.

Наумова затримали на кордоні Сербії з готівкою та коштовним камінням на суму близько 600 тисяч євро. За даними ЗМІ, колишній сбушник шукав політичного притулку в Сербії після того, як в Україні його почали підозрювати у політичній зраді. Примітно, що Наумов знаходиться у виправній колонії міста Ніш, де за дивним збігом обставин знаходиться військовий аеродром, який використовується військовим контингентом росії. Джерела стверджують, що росіяни зараз торгуються із сербами по передачі Наумова. За словами Сохара, серби намагаються якнайвигідніше обміняти в’язня у рф. За сербськими законами українця можуть утримувати під вартою до 3-х років.

За Наумова бореться і Київ, який вимагає повернути Андрія на батьківщину. Формально серби чекають на документи від української сторони. Але переговори із росіянами при цьому не зупиняються. У Сербії триває боротьба за Наумова між проросійською владою та потужною проукраїнською опозицією. Результат цієї битви вплине, куди колишнього сбушника відправлять у майбутньому — в Україну чи росію.

Цікаво, що інтереси Наумова в Сербії представляють два юристи, які, за інформацією українських силовиків, знаходяться на грошовому забезпеченні спецслужб рф. Крім того, відомо, що Наумов отримав пропозицію від росії про отримання політичного притулку в обмін на надання свідчень проти Зеленського.

Сохар додав, що звинувачення у державній зраді Наумову з’явилося приблизно в той же час, коли США та Ізраїль передали Україні список російських кротів в українській владі.

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Раніше повідомлялося, що підозру в держзраді отримав один із керівників військового навчального підрозділу СБУ.

Нагадаємо, у Кропивницькому у власній квартирі було знайдено тіло начальника управління СБУ у Кіровоградській області.