В россии хотят устроить судилище над Зеленским, используя беглого генерала СБУ

"Изюминкой" судилища станет публичный допрос "свидетелей"

Кремль планирует устроить театрализованное судилище над президентом Украины Владимиром Зеленским. Ключевым свидетелем должен стать экс-высокопоставленный чиновник СБУ Андрей Наумов, который сбежал из Украины за день до полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщает шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар на своем telegram-канале. Сейчас Наумов задержан в Сербии, и рф пытается заполучить бывшего бригадного генерала СБУ.

Источники Сохара в силовых структурах подтвердили информацию о том, что оккупанты задумали продать миру театрализованную постановку под обобщенным названием "Украинский режим устроил геноцид собственного народа". "Изюминкой" судилища станет публичный допрос "свидетелей". Одним из них, по информации силовиков, должен стать экс-генерал СБУ Андрей Наумов, бывший руководитель департамента внутренней безопасности ведомства.

Наумова задержали на границе Сербии с наличными и драгоценными камнями на сумму около 600 тысяч евро. За данными СМИ, бывший сбушник искал политическое убежище в Сербии после того, как в Украине его начали подозревать в политической измене. Примечательно, что Наумов содержится в исправительной колонии города Ниш, где по странному стечению обстоятельств находится военный аэродром, используемый военным контингентом россии. Источники утверждают, что россияне сейчас торгуются с сербами по передаче Наумова. По словам Сохара, сербы пытаются как можно более выгодно обменять узника в рф. По сербским законам украинца могут содержать под стражей до 3-х лет.

За Наумова борется и Киев, который требует вернуть Андрея на родину. Формально сербы ждут документов от украинской стороны. Но переговоры с россиянами при этом не останавливаются. В Сербии идет борьба за Наумова между пророссийской властью и мощной проукраинской оппозицией. Исход этой битвы повлияет, куда бывшего сбушника отправят в будущем — в Украину или россию.

Примечательно, что интересы Наумова в Сербии представляют два юриста, которые, по информации украинских силовиков, находятся на денежном довольствии спецслужб рф. Кроме того, известно, что Наумов получил предложение от рф о получении политического убежища в обмен на предоставление показаний против Зеленского.

Сохар добавил, что обвинение в государственной измене Наумову появилось приблизительно в то же время, когда США и Израиль передали Украине список российских кротов в украинских властях.

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Ранее сообщалось, что подозрение в госизмене получил один из руководителей военного учебного подразделения СБУ.

Напомним, в Кропивницком в собственной квартире было найдено тело начальника управления СБУ в Кировоградской области.