Ему доверяет президент: "Телеграф" узнал, кого планируют назначить главой СБУ

Бывшего главу СБУ Ивана Баканова уволили еще в июле

Верховная Рада в ближайшее время назначит нового председателя Службы безопасности Украины. Главным кандидатом является один из заместителей главы Офиса президента. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в политикуме.

"Президент рассматривает кандидатуру Романа Машовца, заместителя Ермака. Президент ему доверяет. А вот Малюк (и.о. главы СБУ после отставки Баканова — Ред.) может просто не собрать голоса в Раде. Хотя авторитет в Службе у него есть", — говорит один из источников.

По его словам, это назначение может состояться на одном из следующих заседаний парламента, ведь во время войны должен быть назначен глава СБУ, а не и.о.

Роман Машовец на Банковой курирует силовой блок государства. Машовец с 1993 года в течение 15 лет служил в ВСУ, в том числе в подразделениях ГУР. Участвовал в миротворческих миссиях в Сьерра-Леоне и Ираке.

Роман Машовец

Ранее Верховная рада уволила с должности главы СБУ Ивана Баканова. Баканов был отстранен в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. В ней отмечается, что основанием для отстранения от должности является "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий".

Замглавы ОП Андрей Смирнов перед увольнением Баканова также сообщал, что будет проведено служебное расследование. Но его результаты не были обнародованы. По словам источника издания, увольнение также произошло и из-за действий бывшего начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Но сейчас, как говорят источники, Наумов готовится получить убежище в россии.

Как сообщалось, россияне планируют устроить театрализованное судилище над президентом Украины Владимиром Зеленским. Главным свидетелем может стать Андрей Наумов, ранее задержанный на границе Сербии с наличными и драгоценными камнями на сумму около 600 тысяч евро. В сети появлялась информация, что россияне торгуются с сербами и пытаются получить Наумова, чтобы использовать для судилища. В Украине он подозревается в госизмене.