Кто может возглавить НБУ уже в ближайшее время: прогноз эксперта

Экс-глава "Ощадбанка" может возглавить НБУ

После того как глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о том, что намерен уйти в отставку, появилась информация о том, что его место может занять бывший глава Ощадбанка Андрей Пышный.

Об этом сообщил в своем Фейсбук эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина Евгений Дубогрыз, который высказал мнение, что у Пышного больше всего шансов стать новым главой НБУ.

При этом, он в шутку назвал и ряд других кандидатов, например, оскандалившегося бывшего главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

Позже такое же мнение озвучил и нардеп Ярослав Железняк, который сообщил, что голосование за отставку Шевченко произойдет уже на этой неделе, а вот когда пройдет голосование по назначению нового главы НБУ пока неизвестно.

Как известно, Пышный был главой правления "Ощадбанка" с 2014 по 2020 годы.

С 2007 по 2009 годы занимал должность заместителя секретаря СНБО, после чего поддерживал движение Арсения Яценюка "Фронт перемен", а после объединения с "Батькивщиной" стал одним из заместителей лидера политсилы.

Являлся одним из активных деятелей Евромайдана, а после начала полномасштабного вторжения россии стал членом международной группы по вопросам санкций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на должность главы СБУ могут назначить одного из заместителей главы Офиса президента.