Бывший нардеп задержан, его обвиняют в попытке подкупа мэра Днепра: что известно

Причиной взятки якобы стал проект строительства метрополитена Днепре

Нардепа VIII созыва Верховной Рады Максима Микитася задержали за попытку подкупить городского голову Днепра Бориса Филатова. Названа сумма в 22 млн евро.

В НАБУ назвали такую сумму одной из рекордных в Украине. Прямо имя экс-нардепа не указано, но указано, что он является обвиняемым в другом деле, которе ведут НАБУ и САП за завладение 81 млн грн Нацгвардии. Решается вопрос про сообщение о подозрении.

Что узнало следствие

В текущем месяце экс-нардеп и бывший высокопоставленный управленец госкомпании "УкрБуд" (Микитась был президентом организации с июня2010 по август 2016 года) предложил мэру Днепра Филатову выгодную сделку — за заключение с подконтрольными ему фирмами контракта на строительство метро в Днепре. Предполагалось, что это произойдет вне конкурса. Нарадой стали бы 10% от цены проекта. Это — 22 млн евро. Получать их можно было частями пока действует проект — до 2027 года. Средства на него берутся из кредита ЕБРР. Отдельно отмечается, что НАБУ начало расследование после заявления Филатова.

Предварительно правонарушение квалифицировали как предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи — от немалого штрафа от тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимум доходов до ограничения или лишения свободы на 2-4 года.

Микитась известен своими скандалами, в частности, историей с завладением недвижимостью Нацгвардии. Также ему оглашали подозрение в хулиганстве и считали причастным к похищению человека. Его выпустили из СИЗО в марте 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в рядах партии "Слуга народа" — одна из нардепов не сообщила про владение квартирами и машинами. Сумма — более 4 млн.