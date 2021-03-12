Микитась вышел на свободу из СИЗО (фото)

Экс-нардепа и бывшего главу "Укрбуда" Максима Микитася выпустили из СИЗО, поскольку в суде удовлетворили ходатайство его правозащитника.

Об этом написал в своем Фейсбуке адвокат Микитася Евгений Грушовец, в пятницу, 12 марта.

При этом, еще 4 февраля в столичном Шевченковском районном суде приняли решение не выпускать бывшего народного депутата из-под стражи.

Стоит напомнить, что ранее экс-нардепа Микитася, подозреваемого в завладении имуществом ГУ украинской Нацгвардии в 2000-х годах, отпустили из Лукьяновского СИЗО под "залог" в добровольный взнос в 50 млн гривен в госбюджет.

В то же время, в пятницу, 12 марта на свой пост заместителя мэра Киева Виталия Кличко вернулся Николай Поворозник, который ранее подозревался украинской Службой безопасности в совершении коррупции.