Катастрофа вселенського масштабу: Данілов розповів про наслідки ймовірного удару рф по Каховській ГЕС

Якщо рф наважиться на удар по греблі, то це стане катастрофою вселенського масштабу

На тлі побоювань щодо ймовірного удару росіян по Каховській ГЕС, Україна вже на наступному засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача розглядатиме це питання, проте до будь-якого розвитку подій вона точно готова.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 21 жовтня, під час чергового випуску всеукраїнського телемарафону озвучив секретар РНБО Олексій Данилов, наголосивши, що план дій у разі підриву греблі з боку росіян розглянуть вже на найближчому засіданні.

За його словами, Україна чітко відстежую усі дії ворога щодо Каховської ГЕС. Також він додав, що при умові, що росія все ж наважиться вдарити по греблі, то АР Крим залишиться без водопостачання на роки.

"Якщо вони підірвуть Каховську греблю, то питання водопостачання Криму закриється раз і назавжди. Його відновити неможливо буде 5-7 років. Ми сьогодні маємо інформацію, що там робить ворог. І мова зараз не про електрику, мова зараз про страшніші речі. Це буде аварія вселенського масштабу, якщо вони ухвалять таке рішення. Якщо вони це зроблять, тоді питання Криму для них ніколи не стояло і не стоїть", – пояснив Данілов.

Крім того, представник РНБО додав, що з Каховської ГЕС Україна електроенергію не отримує вже певний проміжок часу.

Варто додати, що, згідно з даними Головного управління розвідки, окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а зараз проводять там мінування шлюзів та опор дамби.

Розвідники встановили, що росіяни передбачають ймовірність швидкого звільнення Силами Оборони України правобережної частини Херсонщини, тож вирішили підготувати низку терактів на цьому напрямку. Зокрема, ворог планує здійснити підрив ГЕС, задля чого упродовж минулого тижня займався додатковим мінуванням шлюзів та опор. На дамбі розташовано 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Розвідники переконані, що обидва транспортних засоби вщент наповнені вибухівкою.

"На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону", — зазначають у ГУР.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому, на думку аналітиків, наступ української армії на Херсон може перевернути хід війни.

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