Військовий експерт про ситуацію на Херсонщині: росіяни не тільки біжать, а й закріплюються, підрив греблі цілком можливий

Противник розуміє, що тактична ініціатива зараз у ЗСУ

На тлі тривожних повідомлень, що російські окупанти через наступ ЗСУ замінували Каховську ГЕС, а зараз мінують шлюзи та опори, готуючи теракт, наслідки якого можна порівняти із застосуванням зброї масової поразки, з’явилася інформація, що ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин, який на даний момент знаходиться саме на Херсонському напрямку, розповів " Телеграфу " про те, що відбувається там і про можливий розвиток ситуації.

"Значна частина колаборантів і просто цивільного населення, а також частина російських окупантів залишають територію Херсонської області. Але, за даними нашої розвідки, одночасно противник перекидає додаткові сили та засоби для зміцнення того угрупування, яке знаходиться тут. Йдеться, перш за все, про так званих "чмобиків" (від "часткова мобілізація") — чоловіків, нещодавно накритих хвилею повісток у росії та окупованому Криму", — розповів Влад Волошин.

Є також дані, продовжує він, що останні кілька днів на окуповану частину Херсонщини перекинули близько двох тисяч свіжомобілізованих.

"Крім того, окупанти зараз у посиленому режимі готують нові системи укріплень, рубежі оборони. Зміцнюють сам Херсон для ведення вуличних боїв, – зазначає військовий експерт. – Противник розуміє, що тактична ініціатива у ЗСУ. Але легко здавати Херсон росіяни не збираються".

На думку Влада Волошина, є ймовірність, що росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС. Заміновану, як повідомляла наша розвідка, ще з весни практично відразу після її захоплення окупантами.

"Зараз, коли наш наступ активно розвивається, коли ми видавлюємо супротивника з правого берега Дніпра, ризики підриву зросли в рази. Заміновані опори мосту, машини з вибухівкою – це не показуха, а реальні плани росіян щодо створення катастрофи величезних масштабів, аби зупинити український наступ, — упевнений експерт. — І їм начхати, що в результаті буде затоплено більш пологе Лівобережжя, яке поки що знаходиться під контролем окупантів".

Вибух греблі, наголошує Влад Волошин, стане масштабним терактом, який призведе до затоплення десятків українських населених пунктів, які розташовані нижче по Дніпру, а також частково – самого Херсона. Це буде неминуча екологічна, гуманітарна катастрофа.

"Росіяни діють у своєму стилі. Шантажують нас катастрофою на Запорізькій АЕС, а тепер і на Каховській ГЕС. Фактично розписуючись у тому, що росія — країна-терорист. Українська армія всіма силами протистоятиме планам супротивника, — запевняє експерт. — Спробуємо вибити його з правого берега, звільнити Херсон, не допустивши підриву Каховської ГЕС та греблі".