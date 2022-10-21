Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" розповів про наслідки ймовірного теракту на Каховській ГЕС

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС, а зараз мінують шлюзи та опори. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що світові лідери повинні дати рф зрозуміти, що теракт на Каховській ГЕС буде прирівнюватися до застосування зброї масового ураження.

Секретар РНБО Олексій Данилов запевняє, що план дій у разі підриву греблі росіянами буде розглянуто на найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Потрібно розуміти, що такий сценарій не виключений. Дії Кремля перейшли у істеричну фазу. І путін готовий розглядати будь-які варіанти. Гальм у нього немає.

І абсолютно вірно президент Зеленський звернувся до світових лідерів, щоб чітко та правильно дати оцінку цим планам окупантів. Щоб це стало не лише оцінкою влади України, а й наших західних партнерів. Важливо заздалегідь озвучити ставлення до таких планів Кремля та можливі наслідки. Я погоджуюсь і з думкою, що це треба розцінювати як сценарій застосування зброї масового ураження.

Тим важливіше саме зараз доводити до російської верхівки (і політичної, і військової), що лава в Гаазі на міжнародному трибуналі, де судитимуть тих, хто цю війну розпочав і вів, може бути досить довгою. І ті, хто продовжує виконувати злочинні накази, матимуть персональне місце на цій лаві ганьби.

Можливі моделі наслідків підриву греблі Каховської ГЕС вже опубліковано. Це буде величезного масштабу катастрофа, з масовими руйнуваннями, яка торкнеться сотень тисяч людей. Це все буде складно та дорого ліквідувати.

Імовірність організації такої диверсії путін розглядає, навіть попри те, що це вдарить по окупованому росіянами Криму.

Підрив цієї греблі різко знижує рівень води у Каховському водосховищі. І той впаде нижче за рівень водозабору, з якого вода надходить до Криму.

Не виключаю, що готовність йти навіть на такі заходи пов’язана з тим, що в рф тих, хто вважає, що зможуть утримати Крим, стає все менше. На першому місці – питання особистого виживання. Фронт розвалюється, російські війська відступають. Це наближає зміну влади в росії та момент, коли настане відповідальність — і весь правлячий режим опиниться на лаві підсудних. А тому їм начхати на те, буде вода в Криму чи ні.