Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" рассказал о последствиях вероятного теракта на Каховской ГЭС

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС, а сейчас минируют шлюзы и опоры. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мировые лидеры должны дать рф понять, что теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что план действий в случае подрыва плотины россиянами будет рассмотрен уже на ближайшем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Надо понимать, что такой сценарий не исключен. Действия Кремля перешли в истерическую фазу. И путин готов рассматривать любые варианты. Тормозов у него нет.

И абсолютно верно президент Зеленский обратился к мировым лидером, чтобы четко и правильно дать оценку этим планам оккупантов. Чтобы это стало не только оценкой властей Украины, но и – наших западных партнеров. Важно заранее озвучить отношение к таким планам Кремля и возможные последствия. Я согласен и с мнением, что это надо расценивать как сценарий применения оружия массового поражения.

Тем важнее именно сейчас доводить до российской верхушки (и политической, и военной), что скамейка в Гааге на международном трибунале, где будут судить тех, кто эту войну начал и вел, – может быть достаточно длинной. И те, кто продолжает выполнять преступные приказы, получат персональное место на этой скамье позора.

Возможные модели последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС уже опубликованы. Это будет огромного масштаба катастрофа, с массовыми разрушениями, которая затронет сотни тысяч человек. Это всё будет сложно и дорого ликвидировать.

Вероятность организации такой диверсии путин рассматривает, даже несмотря на то, что это ударит по оккупированному россиянами Крыму.

Подрыв этой дамбы резко снижает уровень воды в Каховском водохранилище. И тот упадет ниже уровня водозабора, из которого вода поступает в Крым.

Не исключаю, что готовность идти даже на такие меры связана с тем, что в рф тех, кто думает, что сумеют удержать Крым, становится всё меньше. На первом месте – вопрос личного выживания. Фронт разваливается, российские войска отступают. Это приближает смену власти в рф и момент, когда наступит ответственность – и весь ныне правящий режим окажется на скамье подсудимых. А потому им наплевать на то, будет вода в Крыму или нет.