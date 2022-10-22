Загроза для АЕС і не тільки: чим обернеться російський удар по Каховській ГЕС

Росіяни можуть спробувати розширити русло Дніпра, щоб утримати східну частину області

Російські військові, які відступають на східний берег Дніпра в Херсонській області, можуть спробувати підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб прикрити свою втечу та перешкодити українським військовим у просуванні вглиб області. При цьому звинувачення у цьому вони спрямують у бік України. Нашій країні це невигідно і може спричинити додаткову катастрофу — вже на атомній станції під Запоріжжям.

Як зазначають аналітики інституту вивчення війни, Україна не має зацікавленості у підриві греблі — крім затоплення 80 населених пунктів, це може завдати шкоди українській енергосистемі. При цьому Росія має для такої підлості підстави — вони можуть прикривати відступ і розширити Дніпро, щоб українським військовим було складно переправитися.

Руйнування дамби може спричинити катастрофічні наслідки не лише нижче за руслом Дніпра, а й вище — Каховське водосховище використовується для охолодження установок Запорізької АЕС. Вона знаходиться під контролем окупантів і там і так виникають аварійні ситуації через обстріли.

ЗАЕС та Каховська ГЕС на карті

Також руйнація Каховської ГЕС спричинить зупинку водопостачання більшої частини півдня України. У тому числі й східного берега Дніпра, який росіяни намагаються утримати не заради води, а щоб забезпечити буферну зону для оборони Криму. Наслідки будуть неминучі навіть за часткової руйнації ГЕС — у найгіршому сценарії хвиля досягне Херсона вже за дві години, затоплюючи все на своєму шляху. Як стало відомо раніше, окупанти мінують Каховську ГЕС, включаючи шлюзи та опори греблі.