Відключена остання лінія зв'язку з енергомережею: росія сильно обстріляла Запорізьку АЕС

Роботу атомної станції забезпечують дизель-генератори

Нещодавно стало відомо, що в процесі переговорів України та росії за сприяння МАГАТЕ був отриманий деякий прогрес щодо безпеки Запорізької атомної електростанції, яку окупанти постійно обстрілюють. Проте, загарбників це не зупинило від чергового обстрілу ядерного об'єкту. У результаті відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею ЗАЕС.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" зранку 17 жовтня у своєму Telegram-каналі. Як зазначається, наразі росіяни намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.

"Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів", — йдеться в повідомленні Енергоатома.

Крім того, вони зазначили, що відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська. Проте, це не має впливу на навантаження ПАЕС.

В Енергоатомі звернулися до світової спільноти із закликом негайно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС. До того ж вони вимагають виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, а також повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Росіяни перебили лінію енергопостачання, а колону автомобілів "Енергоатому" не пропустили на територію ЗАЕС.