Угроза для АЭС и не только: чем обернется российский удар по Каховской ГЭС

Россияне могут попытаться расширить русло Днепра, чтобы удержать восточную часть области

Российские военные, которые отступают на восточный берег Днепра в Херсонской области, могут попытаться взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое бегство и помешать украинским военным в продвижении вглубь области. При этом обвинения в этом они направят в сторону Украины. Нашей стране это невыгодно и может повлечь за собой дополнительную катастрофу — уже на атомной станции под Запорожьем.

Как отмечают аналитики института изучения войны, у Украины нет заинтересованности в подрыве плотины — кроме затопления 80 населенных пунктов, это может нанести ущерб украинской энергосистеме. При этом у россии для такой подлости основания есть — они могут прикрывать отступление и расширить Днепр, чтобы украинским военным было сложно переправиться.

Разрушение дамбы может повлечь за собой катастрофические последствия не только ниже по руслу Днепра, но и выше — Каховское водохранилище используется для охлаждения установок Запорожской АЭС. Она находится под контролем оккупантов и там и так возникают аварийные ситуации из-за обстрелов.

ЗАЭС и Каховская ГЭС на карте

Также разрушение Каховской ГЭС повлечет остановку водоснабжения большей части юга Украины. В том числе и восточного берега Днепра, который россияне пытаются удержать не ради воды, а чтобы обеспечить буферную зону для обороны Крыма. Последствия будут неминуемы даже при частичном разрушении ГЭС — в наихудшем сценарии волна достигнет Херсона уже через два часа, затапливая все на своем пути. Как стало известно ранее, оккупанты минируют Каховскую ГЭС, включая шлюзы и опоры дамбы.