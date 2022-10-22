Оккупанты отходят на восточный берег Днепра, прикрывшись мобилизованными: актуальные карты боев в Украине

Враг не оставляет желания вернуть утраченные позиции

Россияне уходят с западной части Херсонской области. Они могут столкнуться при отводе войск с трудностями, если украинские силы атакуют. Вывозят на восточный берег Днепра оккупационные администрации, боеприпасы, военную технику. Одновременно с техникой вывозят и гражданских, используя их в качестве щита.

Как отмечают в Институте изучения войны, россиянам требуется прикрытие отхода профессиональными военными, которые готовы умереть, чтобы их соотечественники отошли. Пока появляются данные, что прикрывать отступление направили мобилизованных, называется число около 2 тысяч солдат. Если эти данные верны, то "российские войска создают условия для того, чтобы отступление русских превратилось в бегство",- пишут аналитики и сравнивают обрушение фронта с разгромом россиян на Харьковщине.

Бои идут к северо-востоку от Харькова на границе с россией, по линии фронта Сватово-Кременная и западнее Лисичанска. Также враг продолжает атаки в Донецкой области. Что касается остальной части юга Украины, то россияне пытаются компенсировать недостатки в работе Крымского моста.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Россияне продолжают штурмовать к северо-востоку от Харькова возле госграницы. Они также не останавливаются в ударах по области. Бои на линии между Сватово и Кременной продолжаются, враг пытается вернуть позиции в районе Сватово. Они стянули туда военную технику.

Западнее Лисичанска враг также не оставляет попыток прорваться в районе Белогоровки и Золотаревки. Они пытаются отвоевать позиции на южном берегу реки Северский Донец.

Карта контрнаступления ВСУ на востоке

В Донецкой области враг продолжает атаковать в районе Бахмута, ситуация сложная и нестабильная. Враг также атаковал в районе Авдеевки и Марьинки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска отходят с западной части Херсонской области. Россияне при этом заявляют про свои успехи на фронте — якобы в районе Новой Каменки и предотвращение наступления возле реки Ингулец.

При переправе через Днепр оккупанты могут использовать гражданских как живой щит, что является военным преступлением. ВСУ уже наносили удар по Антоновскому мосту, уничтожив часть переходящих россиян. Удар наносили ночью, чтобы гражданских не было на мосту — на Херсонщине оккупанты ввели комендантский час.

Накануне, 21 октября на южном направлении отмечается аномальное затишье в обстрелах и атаках. Отметим, что украинские военные продолжают наносить удары по складам и логистике оккупантов. Россияне при этом пытаются компенсировать нехватку Крымского моста, в частности — на год раньше начали восстанавливать трассу Мелитополь — Джанкой из Крыма в основной военный узел на юге Украины.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", Херсон важен для оккупантов сразу по нескольким причинам, среди которых — дальнейшее наступление в Украине. При этом российское руководство будет максимально затягивать боевые действия.