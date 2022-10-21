Почему путин так держится за Херсон: аналитик назвал три причины

В Кремле надеялись, что с помощью захвата Херсонщины в перспективе смогут отвоевать себе весь юг Украины

Свежие карты боев в Украине демонстрируют постепенное отступление российских войск с территории Херсонщины — ВСУ все сильнее теснят, вынуждая врага бежать на левый берег Днепра. При этом кровавый диктатор владимир путин все еще не готов сдать Херсон, ведь этот город весьма важен для него в стратегическом плане.

На это есть сразу три причины, которые в интервью Obozrevatel были озвучены директором военных программ Центра Разумкова Николаем Сунгуровским. Эксперт подчеркнул, что для российских властей захват одного из областных центров Украины был огромной победой, поэтому изначально город планировали удерживать всеми возможными способами.

Сейчас же, когда наступление украинской армии демонстрирует слишком высокие шансы на победу военным путем, о сдаче приходится задумываться. Не зря из уст военных начальников россии начали звучать слова о вероятных "непростых решениях". Однако важность Херсона для путина все равно остается огромной.

"Дело в том, что они уже объявили его своей территорией, и отказываться от этого не в масть. Это первое, — поясняет Сунгуровский. — Второе: Херсон, Херсонская область – это территория, которая обеспечивает выход к Крыму. Третье: если они надеются на какое-то перемирие, то этот плацдарм, который максимально приближен к Николаеву, а дальше путь на Одессу, на Приднестровье – они могут использовать для нанесения удара, чтобы отрезать всю Украину от Черного моря".

Впрочем, россиянам мало что светит на южном направлении. Западные аналитики прогнозируют, что в ближайшие шесть недель ВСУ должны выбросить захватчиков из Херсона и закрепиться в нем уже до наступления зимних холодов. Это важно успеть, пока погода окончательно не испортилась.

При этом российские военные, гауляйтеры и пропагандисты уже вовсю бегут с правобережной Херсонщины. Некоторые из них, к слову, теряют здесь жизни — как журналист Олег Клоков, умерший при обстреле Антоновского моста накануне. В сети публикуют фото обстрелянной машины, в которой якобы он погиб — внутри видно технику и мебель, вероятно украденную у мирных жителей.