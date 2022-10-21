Укр

Россияне будут тянуть до последнего: австралийский генерал дал прогноз насчет войны в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Мик Райан утверждает, что сейчас оккупанты пытаются сломить волю мирного населения Украины Новость обновлена 21 октября 2022, 17:25
Мик Райан утверждает, что сейчас оккупанты пытаются сломить волю мирного населения Украины

Захватчики продолжат бить по критической инфраструктуре, имея значительные проблемы на поле боя

Российский генерал сергей суровикин, назначенный руководителем войск вторжения в Украину, может специально затягивать продолжительность боев на фронте. Среди прочих замыслов военнослужащего — психологическое давление на мирное население и попытка восстановить ключевые логистические пути для оккупационной армии.

Об этом предупреждает отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан. В своем Twitter он назвал пять приоритетных шагов, которые суровикин предпримет в ближайшее время, чтобы получить частичное преимущество на фронте, невзирая на наступление ВСУ.

Райан подчеркивает, что российская армия частично выдохлась, а для того, чтобы восстановить ее мощность, потребуется время. Сейчас у командования захватчиков нет особых ресурсов — ни среди личного состава, ни по технике. Поэтому в ближайшие месяцы лучшей тактикой врага будут воздушные атаки. В том числе и на объекты инфраструктуры. Последнее делается для дополнительного нагнетания ситуации среди мирного населения. Это и является первым и одним из важнейших планов суровикина — сломать волю украинского народа. Интересно, что вместе с этим генерал подчеркивает: исторических примеров подобного еще не бывало.

Также российская армия, вероятней всего, отойдет от Херсона. Его "сдача" произойдет для того, чтобы иметь возможность отойти на более удобные позиции, которые и будут обороняться на протяжении зимних месяцов.

Тем временем суровикин создаст новые логистические маршруты, чтобы снабжать военных на фронте всем необходимым — от боеприпасов до еды. Вероятно, будут накапливаться запасы для предстоящих наступлений.

"Он уже планирует цели своей кампании на 2023 год, включая применение любых новых сухопутных сил, которые могут появиться в следующем году, — предупреждает Мик Райан. — Хотя тактическая разведка россиян не была высокой, они будут проводить разведку для поддержки планирования на 2023 год".

В целом, уверяет австралиец, главное намерение россии — затянуть войну на как можно дольше.

"путин явно верит, что Запад со временем потеряет интерес к войне и поддержке Украины. Хотя это еще предстоит доказать, он, кажется, уверен, что это возможно", — подытожил генерал, призвав не недооценивать врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в течении какого времени украинские военные таки могут освободить Херсон.

Также мы писали, как сейчас обстоит ситуация на разных направлениях фронта. Сориентироваться в этом нам помогли свежие карты боев в Украине от Института изучения войны.

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#Украина #Россия #Херсон #Война #Генерал