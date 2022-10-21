Россияне будут тянуть до последнего: австралийский генерал дал прогноз насчет войны в Украине

Захватчики продолжат бить по критической инфраструктуре, имея значительные проблемы на поле боя

Российский генерал сергей суровикин, назначенный руководителем войск вторжения в Украину, может специально затягивать продолжительность боев на фронте. Среди прочих замыслов военнослужащего — психологическое давление на мирное население и попытка восстановить ключевые логистические пути для оккупационной армии.

Об этом предупреждает отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан. В своем Twitter он назвал пять приоритетных шагов, которые суровикин предпримет в ближайшее время, чтобы получить частичное преимущество на фронте, невзирая на наступление ВСУ.

Райан подчеркивает, что российская армия частично выдохлась, а для того, чтобы восстановить ее мощность, потребуется время. Сейчас у командования захватчиков нет особых ресурсов — ни среди личного состава, ни по технике. Поэтому в ближайшие месяцы лучшей тактикой врага будут воздушные атаки. В том числе и на объекты инфраструктуры. Последнее делается для дополнительного нагнетания ситуации среди мирного населения. Это и является первым и одним из важнейших планов суровикина — сломать волю украинского народа. Интересно, что вместе с этим генерал подчеркивает: исторических примеров подобного еще не бывало.

Также российская армия, вероятней всего, отойдет от Херсона. Его "сдача" произойдет для того, чтобы иметь возможность отойти на более удобные позиции, которые и будут обороняться на протяжении зимних месяцов.

Тем временем суровикин создаст новые логистические маршруты, чтобы снабжать военных на фронте всем необходимым — от боеприпасов до еды. Вероятно, будут накапливаться запасы для предстоящих наступлений.

"Он уже планирует цели своей кампании на 2023 год, включая применение любых новых сухопутных сил, которые могут появиться в следующем году, — предупреждает Мик Райан. — Хотя тактическая разведка россиян не была высокой, они будут проводить разведку для поддержки планирования на 2023 год".

В целом, уверяет австралиец, главное намерение россии — затянуть войну на как можно дольше.

"путин явно верит, что Запад со временем потеряет интерес к войне и поддержке Украины. Хотя это еще предстоит доказать, он, кажется, уверен, что это возможно", — подытожил генерал, призвав не недооценивать врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в течении какого времени украинские военные таки могут освободить Херсон.

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