Оккупанты отступают с Херсонщины и врут об успехах в Бахмуте: актуальные карты боев

Успехи ВСУ на Харьковщине невероятны — осталось деоккупировать 1,8% территории

Пока часть украинских военнослужащих "охотится" на иранских инструкторов по управлению "шахидами" в Крыму, другие наши бойцы успешно продвигаются на юге и держат оборону восточных рубежей. В попытках сдержать наступление в Херсонской области, россияне все же в своем большинстве сматывают уточки и убегают на левый берег Днепра. Также оккупантам приходится "рисовать" успехи под Бахмутом, чтобы создать видимость продвижения вперед, и подобный расклад толкает захватчиков на не лучшие идеи — как, к примеру, насчет вероятного удара по Каховской ГЭС.

Об этом и не только рассказали в свежей сводке аналитики Института изучения войны (США), передает "Телеграф". Отметим, что украинцы тем временем почти полностью освободили Харьковщину, где под контролем россиян осталось менее 1,8% территории.

Ситуация на востоке остается весьма напряженной, ведь вражеская армия все больше и больше лютует из-за регулярных ошибок и проигрышей на других направлениях. Вместе с этим украинские защитники продолжают наступление в надежде полностью обратить врага в бегство.

Карта боев в Украине 21.10.2022

Восток Украины

Самой большой ложью российской пропаганды насчет происходящего на фронте за предыдущие сутки являются "успехи" врага под Бахмутом. Несмотря на заверения оккупантов, ВСУ отбили все штурмы вблизи населенного пункта — около Бахмутского, Клещиевки и Опытного. Россияне пытаются нарисовать себе победы, чтобы показать хоть что-то хорошее внутреннему зрителю.

Карта боев на Донбассе 21.10.2022

При этом наши защитники продолжают отбиваться от навалы в районе Авдеевки — рядом с Красногоровкой, Новомихайловкой, Невельским и Марьинкой. Страдают населенные пункты вдоль всей линии фронта, ведь россияне массово используют артиллерию. Весьма горячим направлением является участок Сватово — Кременная. Здесь ведутся непростые позиционные бои, при этом украинцам удалось отбить попытку штурма под Белогоровкой.

Также в успехи ВСУ на востоке можно вписать отличное продвижение на Харьковщине. Освобождена почти вся область, под временным контролем захватчиков осталось менее 1,8% территории. Все заявления россиян о попытках вернуться и вновь подмять под себя местные города и села являются необоснованными.

Карта боев на Харьковщине 21.10.2022

Юг Украины

На Херсонщине продвигается контрнаступление украинских военных, пока россияне в панике отступают, а также создают линии обороны, роя окопы, выстраивая инженерные укрепления и минируя местность. Всего, по данным Генштаба, только на Херсонском направлении может находиться около 45 БТГ противника. При этом никакое количественное преимущество россиянам не помогает.

Карта боев на Херсонщине 21.10.2022

Так, за предыдущие сутки нашим защитникам удалось улучшить свои позиции под Благодатным, прорвать оборону врага около Суханового, что рядом с Бериславом. Россияне тем временем били по Пятихаткам и другим ближайшим населенным пунктам.

Продолжаются наносится артиллерийские и авиационные удары на запад от Гуляйполя, также страдают Николаевская и Днепропетровская области. Не исключено, что захватчики могут готовить теракт на Каховской ГЭС, чтобы обвинить в нем Украину. При этом подобное развитие событий совершенно невыгодно украинской стороне, что лишь подтверждает абсолютное неумение российской пропаганды прописывать правдоподобные фейки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько успешными в плане вражеских потерь были украинские военные за предыдущие сутки на южном направлении. Среди хороших новостей — минус несколько позиций ПВО, склад и контрольно-наблюдательный пункт.

Также мы писали о свежей "бавовне" в районе Антоновского моста, которая была весьма мощной.