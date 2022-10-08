Шойгу назначил командующего войсками вторжения в Украину: что о нем известно

Российская оккупационная армия в Украине получила единого командующего

На фоне продолжающегося постепенного продвижения Вооруженных сил Украины на фронтах и неудач российских оккупантов военно-политическое руководство рф назначило единого начальника группировки вторжения (так называемой специальной военной операции), которым стал генерал армии рф Сергей Суровикин.

Об этом без подробностей сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны рф в субботу, 8 октября.

Примечательно, что ранее у оккупантов не было единого руководства во время вторжения в Украину. Известно, что ранее Суровикин командовал Южной группой войск вторжения в Украину и организовал наступление оккупантов в Луганской области.

Назначение Суровикина на должность руководителя вторжения в Украину также комментируют различные пропагандисты и боевики. При этом командир батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский утверждает, что такое назначение "самого Суровикина не обрадовало": "Нет лучшего способа сбить Суровикина, чем назначить его ответственным за ход операции при том, что операция пока не блещет, а все основные рычаги остаются у оппонентов".

Суровикин (1966г.р.) — уроженец Новосибирска (рф). Согласно данным из открытых источников, "отметился" еще в начале 90-х.

Так, в августе 1991 года в звании капитана исполнял обязанности командира 1-го мотострелкового батальона 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. По приказу ГКЧП во главе батальона из БМП был отправлен в Москву во время путча. Там возглавляемую им колонну бронетехники остановили демонстранты, которые возвели баррикады и не пропускали технику дальше. Суровикин сначала стрелял в воздух, а потом отдал приказ на прорыв колонны, во время которого погибли трое молодых людей — двое были застрелены, один — раздавлен гусеницами БМП.

После поражения ГКЧП Суровикин был арестован, около 7 месяцев находился под стражей во время предварительного следствия. В результате расследования обвинение было снято, так как он выполнял приказы руководства. Более того, Суровикин был повышен в звании по личному приказу президента россии Бориса Ельцина.

Во время учёбы в Военной академии имени М. В. Фрунзе в сентябре 1995 года был признан военным судом Московского гарнизона виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Его приговорили к одному году лишения свободы условно, однако позже обвинение сняли, а судимость погасили.

После академии служил в Таджикистане сначала командиром мотострелкового батальона, а под конец службы в этой стране дорос до начштаба мотострелковой дивизии.

В 2002 году окончил с отличием Военную академию Генштаба Вооружённых сил рф. Далее продвигался по службе, занимая высокие посты как в отдельных воинских формированиях, так и в руководстве различных военных округов рф.

Отметился и в Сирии, где с марта по декабрь 2017 года был командующим группировкой российских войск. По словам ряда российских военных экспертов, Суровикин сумел переломить ход войны в Сирии и организовать поражение военных формирований противников сирийского диктатора Башара Асада.

В октябре 2017 году уже генерал-полковник Суровикин был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами рф. После назначения, до середины декабря 2017 года продолжал находиться в Сирии и выполнять обязанности командующего группировкой. Далее, в 2019 году, вновь был назначен командующим российской группировкой войск в Сирии. В совокупности он командовал российскими войсками в Сирии более года — дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост

Примечательно, что в последнее время в зоне предыдущей ответственности Суровикина — на Луганщине, — оккупационные войска отступают под натиском ВСУ.