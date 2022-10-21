Есть окно возможностей: в NYT рассказали, когда Украина освободит Херсон

Отдельные российские подразделения легко могут "рассыпаться" под давлением украинской армии

Россияне не зря делают неоднозначные намеки на вероятную сдачу Херсона. По мнению аналитиков американской разведки, на южном направлении фронта в ближайшие шесть недель можно ожидать серьезных изменений. В их число включают и освобождение важных населенных пунктов, среди которых — и сам Херсон.

Как пишет The New York Times, помимо прорыва на Херсонщине ВСУ могут за это время достичь и определенных успехов на Донбассе. Оккупантов, к сожалению, это полностью не остановит, но успехи украинских военных будут весьма серьезны, чтобы на момент, когда погодные условия окончательно испортятся, ВСУ имели более выгодные позиции на поле боя.

Американские чиновники, пожелавшие остаться неизвестными, считают, что на юге Украины у наших защитников нет таких же ресурсов и возможности создать эффект неожиданности, как было с Харьковской областью. Тем не менее обратить в бегство и разбить часть российских подразделений украинским военным все же удастся. По мнению аналитиков, Украина имеет особый "импульс", который и позволит именно ей определять, где именно нужно сосредоточиться для дальнейшего наступления.

"Здесь есть украинское окно возможностей. Украинцы имеют свободу выбирать, куда они собираются атаковать", — цитирует издание аналитика ISW Мейсона Кларка.

В целом ситуация позволяет говорить о том, что самыми важными для нашей страны станут ближайшие шесть недель — до наступления периода затяжных дождей и более холодной температуры. Главное — не атаковать слишком быстро, что могло бы позволить россиянам заметить брешь в наших рядах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что схожие взгляды разделяет и австрийский военный эксперт Маркурс Райснер. Он подчеркивает важность того, чтобы ВСУ имели возможность перезимовать уже в освобожденном Херсоне.

Тем временем оппозиционер Гарри Каспаров считает, что путин уже действительно смирился с потерей Херсона. При этом диктатор может захотеть реванша в другом месте.