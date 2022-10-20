Битва за Херсон: австрийский аналитик рассказал, когда нужно выбить россиян

Слабое место россиян — мосты

Вокруг оккупированного россией Херсона в последние дни активно разворачиваются важные события. Украинское контрнаступление и перспектива деоккупации заставили коллаборантов заявить про массовую эвакуацию, якобы подальше от обстрелов.

Австрийский военный эксперт Маркус Райснер в интервью DW оценил, что это наступление — самое важное и решающее из всех. Выбить россиян из Херсона нужно, чтобы россия не могла стянуть туда силы зимой и после атаковать Николаев и Одессу, лишив Украину выхода к морю.

На то, что россияне могут отказаться от этого плацдарма указывают два фактора. Первый — заявление про эвакуацию гражданских, а второй — перегруппировка войск оккупантов. Как отмечает Райснер, у россии есть проблема — "игольное ушко в виде мостов, которые Украина сильно повредила с помощью систем HIMARS", как добавляет эксперт — понтонных переправ для группировки на правом берегу Днепра недостаточно. Отступление за Днепр для россиян — логичный ход, считает аналитик, но они потеряют плацдарм и возможность атаки весной.

"Если Украине там удастся прорыв, то возможна паника на мостах. Для Украины важно занять сам город Херсон, чтобы там перезимовать", — говорит Райснер. Он также прокомментировал вероятность разрушения Каховской ГЭС. Это нарушило бы пути снабжения украинского контрнаступления. россия использовала такую тактику на реке Ингулец, это может повториться и в Херсоне, считает эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие намеки делает россия про прорыв дамбы и чем грозит всем населенным пунктам вниз по течению Днепра, в том числе и Херсону, резкая пробивная волна в миллионы тонн воды. Аналитики Института изучения войны ранее отмечали, что для успешного продолжения контрнаступления ВСУ нужно не только выбить россиян с западного берега Днепра, но и отогнать дальше — чтобы полноводная река стала последним этапом украинской линии обороны на юге, а не первым.