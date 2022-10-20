"Акт отчаяния": эксперт рассказал, зачем путину военное положение на "аннексированных" территориях

россия хочет показать, что она все еще дееспособна

Указ российского диктатора владимира путина о введении военного положения на "аннексированных" территориях Украины может свидетельствовать лишь о том, что россия находится в отчаянии.

Как рассказал глава Института политики безопасности Университета Киля, профессор Йоахим Краузе в интервью DW, подобное решение не приведет к изменениям на линии фронта, но даст старт масштабной депортации мирных жителей в россию.

По его словам, объявление военного положения означает то, что оккупационная "власть" сможет делать там всё, что ей вздумается, а также то, что управлять там будет "военная администрация".

Краузе считает, что настоящим мотивом введения военного положения является начало массовой депортации местных жителей в россию, как это уже делается в Херсоне.

Кроме того профессор указывает, что введение военного положения также позволит оккупационной армии объявить мобилизацию мужской части населения.

"Я предполагаю, что это скорее какой-то акт отчаяния, направленный на то, чтобы показать, что рф еще дееспособна. Однако в целом состояние российских вооруженных сил не особенно хорошее. Напротив, видно, что повсюду падает моральный дух, что у россиян есть проблемы со снабжением, с боеприпасами", — добавил он.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты и коллаборанты заявили о начале эвакуации из Херсона и области