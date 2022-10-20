Будет катастрофа: стало известно, какую подлость россияне могут устроить перед отступлением на Херсонщине

Площадь разрушений может быть огромной, а последствия — долгоиграющими

Новая Каховка — один из приоритетных городов для ВСУ, чтобы продолжать контрнаступление и деоккупацию захваченного юга Украины. Россияне могут готовиться ударить по Каховской ГЭС — вероятно, создают информационные условия для нападения якобы от имени ВСУ.

Как отмечают в Институте изучения войны, о подобном заявили как представители военного руководства рф, так и коллаборанты на местах. Аналитики считают, что так россияне пытаются заранее переложить ответственность на Украину за ущерб и смерть людей, а самим прикрываясь наводнением отступить на юг. Также эксперты отметили, что это может стать попыткой замедлить ВСУ. В Генштабе дополнительно сообщили, что якобы из-за обстрелов россияне рассылают сообщение с призывом новокаховцам эвакуироваться.

Что будет если разрушить Каховскую ГЭС

Тысячи килотонн воды обрушатся на жилье ни в чем не повинных украинцев — такая масса воды дробит бетон. Волна докатится аж до Херсона. В случае разрушения ГЭС под водой окажутся 18 населенных пунктов, еще 25 будут затоплены частично. Даже если вода уйдет, то что она размыла и принесла нанесет непоправимый ущерб как строениям, так и экологии. Это не считая смерти множества людей.

Убежать от волны почти нереально. При самом худшем варианте прорывная волна с ГЭС достигнет Херсона через два часа. Вода поднимется на пять метров уже через 14 часов. При наилучшем развитии событий при небольшом прорыве на Каховской ГЭС на подготовку будет только трое суток.

Каховская ГЭС на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне в панике заявили про эвакуацию из Херсона части населения. Это может быть скрытой депортацией. Также есть вероятность, что они готовятся обстреливать Херсон в рамках возможного отступления.