россия врет про свои успехи на фронте: актуальные карты боев в Украине

Для обороны Украины важно деоккупировать ключевые точки в захваченных областях

Оккупанты на юге Украины несут серьезные потери, но расслабляться нельзя. Согласно оперативным данным, обстановка на Южнобужском направлении (Херсонская область) остается очень динамичной. Часть источников сообщает о возобновлении контрнаступления ВСУ и увеличение обстрелов со стороны россиян на этом участке фронта. И хотя точные локации боев неизвестны, освобождение региона стратегически важно для обороны всей Украины.

Как отмечается в специальном отчете Института изучения войны, для того, чтобы Украина могла защитить себя в будущем от российского нападения необходимо освобождение большей части Херсонской и Запорожской областей. Также для обеспечения безопасности важно освобождение Крыма. Для экономики важное значение имеет деоккупация остальной части Запорожской области и большей части Донеччины и Луганщины, включая по крайней мере часть территории, захваченной россией в 2014 году.

В отношении востока Украины украинские военные прокомментировали заявления российских войск про продвижение на Бахмутском направлении — опровергли их. Аналитики считают, что вранье по поводу наступления рф в районе Бахмута было специально оглашено, чтобы отвлечь внимание от продолжающихся потеря на южном и северо-восточном участках фронта.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты продолжают вести обстрелы как на западе, юго-западе от Кременной в районе Заречного, Серебрянки, Белогоровки (неподалеку от админграницы Донецкой и Луганской области). Оккупанты также продолжают атаки на Купянском направлении — под огнем железнодорожная станция Купянск-Узловой.

Отметим, что по мнению аналитиков, к стратегически важным территориям на востоке Украины относятся Сватово, Старобельск и Беловодск на крупных транспортных развязках. Их контроль определяет, какие базы в россии могут быть использованы при будущих атаках против Украины. "Если позволить россии сохранить контроль над этими ключевыми узлами, а также автомобильными и железнодорожными сетями, на которых они расположены, это даст Москве значительное преимущество в подготовке к новому вторжению с северо-востока", отмечается в докладе.

Карта контрнаступления на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг пытается вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлении, фальсифицируя свои успехи, чтобы изобразить прогресс. По данным Геншатаба — на этой линии фронта обстрелы идут постоянно и массированно.

Карта боев на востоке Украине

Юг Украины

На южном фронте ситуация развивается активно — россияне продолжают вести в основном контрбатарейную борьбу — используют авиацию, РСЗО, тяжелую артиллерию и минометы. Украинские военные продолжают ликвидировать врага и его технику — уничтожили два танка, три гаубицы и другую технику. Районы, где были ликвидированы оккупанты не называются.

Эксперты Института изучения войны отмечают, что от освобождения западной части херсонской области зависит долговременная обороноспособность как больших городов — Одессы и Николаева, так и побережья Черного моря в подконтрольной Украине части. Что касается части Херсонщины на востоке, то россияне оттуда могут вести огонь по побережью с использованием менее дорогой артиллерии. Также отмечается, что Днепр хоть и грозная преграда, но должен быть как минимум последней линией обороны, а не первой.

Карта боев на юге Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский очертил наиболее "горячее" направление на фронте — это окрестности Соледара и Бахмута, где оккупанты привлекли к военным действиям не только своих солдат и мобилизованных, но и заключенных из тюрем.

Как сообщал "Телеграф", россия пытается купить у Ирана не только дроны, но и боеприпасы. Речь про баллистические ракеты класса "земля-земля".