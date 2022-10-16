Оккупанты могут "посыпаться": генерал рассказал о соотношении потерь Украины и россии на войне

Оккупационные войска на юге оказались в тяжелой ситуации

Оккупанты несут огромные потери в боях против ВСУ, а местами соотношение потерь подходит к критическим показателям.

Об этом рассказал командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук, слова которого приводит заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Фейсбук.

"Андрей Трофимович рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о растущих потерях врага. Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам – критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться", — написала она.

Маляр отметила, что по словам командующего на юге Украины войска противника оказались в сложной ситуации. Вместе с тем генерал добавил, что сейчас не стоит расслабляться, а наоборот стоит собрать все силы, чтобы выдавить оккупантов с украинской земли.

Как сообщалось ранее, политолог Игорь Эйдман заявил, что возвращение Херсона под контроль ВСУ станет переломным моментом в войне россии против Украины и сможет серьезно подкосить настроения простых россиян.