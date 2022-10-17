Каждый ход приближает к мату: Данилов о цуцванге, в который себя загнало руководство рф

Глава СНБО привел 5 аргументов в подтверждение своего мнения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороне Алексей Данилов считает, что начатая кремлем против Украины война переходит в стадию стратегического цугцванга – так называется ситуация в шахматах, когда каждый ход ухудшает ситуацию и приближает игрока к поражению.

Свои размышления глава СНБО изложил в социальной сети.

При этом Данилов привел 5 аргументов в поддержку своих выводов.

Прежде всего он обратил внимание на то, что путинская "могилизация" вынудила к бегству из страны более 500 тысяч россиян и стала мощным фактором политической дестабилизации в рф.

Второй аргумент — попытка аннексии украинских территорий вызвала беспрецедентную в истории ООН консолидацию мира вокруг поддержки Украины и осуждения россии (один из последних фактов — голосование Генассамблеи ООН, 12.10.2022).

Третий довод: путинский ядерный шантаж означает полную перезагрузку и модернизацию структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу (учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" — Steadfast Noon, 17.10.2022 г.). Кроме того, бряцание оружием создает для россии угрозу потери влиятельных партнеров, каковыми являются Индии и Китай.

Еще один важный аргумент: ракетные удары нелюдей путина по Киеву, другим городам Украины и критической инфраструктуре вызвали ускорение принятия союзниками решения о передаче ВСУ современных систем ПВО, создание мощной системы воздушной защиты (Рамштайн-6, 12.10.2022 г.).

"И самое главное — агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой постоянно растут, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", – подвел итог Данилов.

Ранее "Телеграф" писал о еще одном важном предложении, которое прозвучало накануне: три страны ЕС предложили создать Специальный трибунал для изучения и осуждения злодеяния путинского режима.