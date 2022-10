"Нюрнберг" для кремля: три страны ЕС призвали создать Спецтрибунал против руководства россии

В отличие от Международного уголовного суда Спецтрибунал займется злодеяниями руководства страны-агрессора

Европейский союз должен помочь Киеву создать Специальный трибунал, который рассмотрит злодеяния, которые путинский режим совершил во время вторжения в Украину.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, которое опубликовано на сайтах ведомств.

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за самые откровенно нарушающие его деяния — геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии", — сказано в заявлении.

Также в обращении отмечается, что недавние умышленные нападения на гражданские дома, школы и игровые площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине являются лишь последним эпизодом неспровоцированной террористической кампании россии против украинского народа.

"Поскольку жестокие нападения россии на Украину продолжаются, ЕС должен действовать для того, чтобы поиск справедливости и ответственности за ужасные преступления россии в Украине были в центре нашей политики", — отмечают авторы заявления.

Они призывают продолжать поддержку расследований, проводимых Украиной и рядом других государств, а также Международным уголовным судом, "поскольку он играет ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в совершенных военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности в Украине".

Однако, отмечают они, этого недостаточно, поскольку "в настоящее время не существует международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство россии за совершение преступления агрессии против Украины".

"Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку, необходимо создать Специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины (The Special Tribunal for the Punishment of the Crime of Aggression against Ukraine). ЕС вместе с нашими партнерами должно быть в центре этих усилий", — сказано в заявлении.

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии уточняют — в то время, как Международный уголовный суд будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью Специального трибунала будет преступление агрессии.

"Ключевые вдохновители, подстрекатели и посредники этой смертоносной агрессии не могут избежать правосудия только из-за пробела в международной уголовной юрисдикции", — резюмируют они.

Напомним, что 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине, в которой признала российский режим террористическим, а также призвала мир предоставить нашей стране оружие для защиты.