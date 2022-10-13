ПАСЕ приняла историческое решение по Украине

ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей РФ государством-террористом

В четверг, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине, в которой признала российский режим террористическим, а также призвала мир предоставить нашей стране оружие для защиты.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале. Политик отметил, что резолюцию поддержали 99 делегатов из 100 и назвал это голосование историческим.

По его словам, важнейшими моментами резолюции ПАСЕ по Украине являются:

В ней отмечается, что российский режим – террористический. Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. В частности, системы ПВО для защиты гражданского населения. Пребывание РФ в Совбезе ПАСЕ признано нелегальным. Нет юридических оснований для того, чтобы страна-агрессор там находилась. Указана необходимость скорейшего создания международного трибунала.

Гончаренко добавил, что такие пункты в резолюции — мощный сигнал мирового масштаба и еще один шаг к признанию РФ страной-спонсором терроризма.

В резолюции ПАСЕ четко указано, что "эта агрессия (РФ против Украины — ред.) должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности". Кроме того, во время заседания ассамблеи в Страсбурге делегаты внесли поправку, которой предлагалось "объявить РФ террористическим режимом". Ее поддержали 79 членов, двое были против, один воздержался. То есть фактически ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей РФ государством-террористом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ПАСЕ работают над созданием трибунала по военной агрессии российского президента владимира путина, отдавшего приказ о полномасштабном вторжении в Украину. На скамье подсудимых окажутся и российские топ-чиновники.