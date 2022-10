"Нюрнберг" для кремля: три країни ЄС закликали створити Спецтрибунал проти керівництва росії

На відміну від Міжнародного кримінального суду, Спецтрибунал займеться злочинами керівництва країни-агресора.

Європейський союз повинен допомогти Києву створити Спеціальний трибунал, який розгляне злодіяння путінського режиму вчинив під час вторгнення в Україну.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, яку опубліковано на сайтах відомств.

"Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, що відверто порушують його, — геноцид, військові злочини, злочини проти людяності і злочини агресії", — сказано в заяві.

Також у зверненні наголошується, що нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та ігрові майданчики, а також громадянську інфраструктуру по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу.

"Оскільки жорстокі напади росії на Україну продовжуються, ЄС має діяти для того, щоб пошук справедливості та відповідальності за жахливі злочини росії в Україні були в центрі нашої політики", — зазначають автори заяви.

Вони закликають продовжувати підтримку розслідувань, що проводяться Україною та низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом, "оскільки він відіграє ключову роль у збиранні доказових матеріалів, встановленні та покаранні винних у скоєних військових злочинах, геноциді та злочинах проти людяності в Україні".

Однак, зазначають вони, цього недостатньо, оскільки "нині не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво росії за скоєння злочину агресії проти України".

"Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити Спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України ((The Special Tribunal for the Punishment of the Crime of Aggression against Ukraine). ЄС разом із нашими партнерами має бути у центрі цих зусиль ", — сказано у заяві.

Глави МЗС Литви, Латвії та Естонії уточнюють — тоді як Міжнародний кримінальний суд переслідуватиме осіб за військові злочини, геноцид та злочини проти людяності, основною відповідальністю Спеціального трибуналу буде злочин агресії.

"Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції ", — резюмують вони.

Нагадаємо, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо України, в якій визнала російський режим терористичним, а також закликала світ надати нашій країні зброю для захисту.