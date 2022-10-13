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ПАРЄ прийняла історичне рішення щодо України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Резолюцію по Україні підтримали 99 делегатів Новина оновлена 13 жовтня 2022, 15:28
Резолюцію по Україні підтримали 99 делегатів

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористом

У четвер, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію по Україні, у якій визнала російський режим терористичним, а також закликала світ надати нашій країні зброю для захисту.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі. Політик зазначив, що резолюцію підтримали 99 делегатів зі 100 і назвав це голосування історичним.

За його словами, найважливішими моментами резолюції ПАРЄ по Україні є такі:

  1. У ній зазначається, що російський режим – є терористичним.
  2. Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю. Зокрема, системи ППО для захисту цивільного населення.
  3. Перебування РФ у Радбезі ПАРЄ визнане нелегальним. Немає юридичних підстав для того, щоб країна-агресор там знаходилася.
  4. Вказана необхідність якнайшвидшого створення міжнародного трибуналу.

Гончаренко додав, що такі пункти у резолюції — це потужний сигнал світового масштабу і ще один крок до визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Варто додати, що у резолюції ПАРЄ чітко вказано, що "ця агресія (РФ проти України — ред.) має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці". Крім того, під час засідання асамблеї у Страсбурзі делегати внесли поправку, якою пропонувалося "оголосити РФ терористичним режимом". Її підтримали 79 членів, двоє були проти, один утримався. Тобто фактично ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ПАРЄ працюють над створенням трибуналу з військової агресії російського президента володимира путіна, який віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. На лаві підсудних опиняться й російські топчиновники.

Теги:
#Україна #ПАРЄ #Росія #Резолюція #Країни-спонсори тероризму