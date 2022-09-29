Ще гірше, ніж "спонсор тероризму": у Єрмака розповіли, як США треба вчинити з росією

Експерти переконані, що це допоможе накласти на рф додаткові санкції

Після того, як нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відмовився визнавати російську федерацію країною-спонсором тероризму міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти росії розробила і представила п’ятий документ на тему важливості присвоєння росії цього статусу. Експерти описали суть, особливості та наслідки статусу, які передбачені законодавством США.

Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Президента України Володимира Зеленського. Як зазначється, документ містить фактичні дані, які доводять відповідні дії росії, що підпадають під визначення "тероризм". Зрозуміло, що злочини рф в Україні є більші, ніж просто "спонсорування", адже росія сама є виконавцем терористичних актів, а саме їхні збройні сили, ключова інституція російської держави.

"Присвоєння такого статусу Росії полегшило б і дало змогу США накласти вторинні санкції на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектору. Надавши РФ статус держави – спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові й торговельні санкції на будь-яку державу, яка продовжить співпрацювати з Росією. Така загроза вторинних санкцій збільшить імовірність дотримання вже наявних санкцій, таким чином посиливши їхню ефективність", — йдеться в повідомленні на сайті.

До того ж, такий статус надасть змогу посилити контроль над експортом, реекспортом і передачею товарів подвійного використання, будуть запроваджені додаткові фінансові обмеження. Крім того, визнання рф країною–спонсором тероризму приверне глобальну увагу до характеру російського режиму та звірств і терору, які були вчинені проти громадян України. Це дасть змогу збільшити санкційний тиск, обсяг та ефективність заходів впливу на путінський режим.

Проте, законодавство передбачає можливість співпраці з росією щодо спільних гуманітарних зусиль. Також є виключення у вигляді спілкування з російськими дипломатами при просуванні національних інтересів США. Статус може бути скасованим, якщо рф виведе свої війська з територій України и припинить терор.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Латвія офіційно визнала російську федерацію країною-спонсором тероризму.