Еще хуже, чем "спонсор терроризма": у Ермака рассказал, как США нужно поступить с россией

Эксперты убеждены, что это поможет наложить на рф дополнительные санкции

После того, как недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался признавать российскую федерацию страной-спонсором терроризма международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против россии разработала и представила пятый документ на тему важности присвоения рф этого статуса. Эксперты описали суть, особенности и последствия статуса, предусмотренные законодательством США.

Об этом сообщили на официальном сайте Офиса Президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечается, документ содержит фактические данные, доказывающие соответствующие действия россии, подпадающие под определение "терроризм". Понятно, что преступления россии в Украине больше, чем просто "спонсирование", ведь россия сама является исполнителем террористических актов, а именно их вооруженные силы, ключевой институт российского государства.

"Присвоение такого статуса россии облегчило бы и позволило США наложить вторичные санкции на третьих лиц, совершающих операции с российским государством и субъектами частного сектора. Предоставив рф статус государства – спонсора терроризма, Соединенные Штаты и их союзники могут наложить финансовые и торговые санкции на любое государство, которое продолжит сотрудничать с россией. Такая угроза вторичных санкций увеличит вероятность соблюдения существующих санкций, тем самым усилив их эффективность", — говорится в сообщении на сайте.

К тому же такой статус позволит усилить контроль над экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования, будут введены дополнительные финансовые ограничения. Кроме того, признание россии страной-спонсором терроризма привлечет глобальное внимание к характеру российского режима и зверств и террора, которые были совершены против граждан Украины. Это позволит увеличить санкционное давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим.

Однако законодательство предусматривает возможность сотрудничества с россией по совместным гуманитарным усилиям. Также есть исключение посредством общения с российскими дипломатами при продвижении национальных интересов США. Статус может быть отменен, если россия выведет свои войска с территории Украины и прекратит террор.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Латвия официально признала российскую федерацию страной-спонсором терроризма.