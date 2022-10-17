Кожен хід наближає до мату: Данілов про цуцванг, в який себе загнало керівництво росії

Глава РНБО навів 5 аргументів на підтвердження своєї думки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що розпочата кремлем проти України війна переходить у стадію стратегічного цугцвангу – так називається ситуація у шахах, коли кожен хід погіршує ситуацію та наближає гравця до поразки.

Свої роздуми голова РНБО виклав у соціальній мережі.

При цьому Данілов навів 5 аргументів на підтримку своїх висновків.

Насамперед він звернув увагу на те, що путінська "могилізація" змусила до втечі з країни понад 500 тисяч росіян і стала потужним чинником політичної дестабілізації в росії.

Другий аргумент — спроба анексії українських територій викликала безпрецедентну в історії ООН консолідацію світу навколо підтримки України та засудження росії (один із останніх фактів — голосування Генасамблеї ООН, 12.10.2022).

Третій аргумент: путінський ядерний шантаж означає повне перезавантаження та модернізацію структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді (вчення з ядерного стримування "Стійкий полудень" — Steadfast Noon, 17.10.2022 р.). Крім того, брязкання зброєю створює для росії загрозу втрати впливових партнерів, якими є Індія та Китай.

Ще один важливий аргумент: ракетні удари нелюдів путіна по Києву, іншим містам України та критичній інфраструктурі викликали прискорення ухвалення союзниками рішення про передачу ЗСУ сучасних систем ППО, створення потужної системи повітряного захисту (Рамштайн-6, 12.10.2022 р.).

"І найголовніше — агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої постійно зростають, а єдність російської псевдофедерації тане та входить до стадії напіврозпаду ", — підбив підсумок Данілов.

Раніше "Телеграф" писав про ще одну важливу пропозицію, яка прозвучала напередодні: три країни ЄС запропонували створити Спеціальний трибунал для вивчення та засудження злочинів путінського режиму.