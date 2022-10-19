Укр

путин смирился с потерей Херсона, но хочет отыграться в другом месте - Каспаров

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Гарри Каспаров говорит, что эйфория от предстоящей деоккупации Херсона не должна вскружить украинцам голову Новость обновлена 19 октября 2022, 10:32
Гарри Каспаров говорит, что эйфория от предстоящей деоккупации Херсона не должна вскружить украинцам голову

Россияне не выдержат долгой войны, но в Кремле могут попытаться преломить ход войны

Российское военное командование уже начало делать неоднозначные намеки на вероятную сдачу Херсона. Это и неудивительно, ведь после взрывов на Крымском мосту у них в разы упали запасы боеприпасов и возможность восполнять потери в личном составе. Однако путин, который, вероятно, даже смирился с потерей одного из крупнейших городов, захваченных в начале вторжения, все равно остается опасным и может готовить провокации на других направлениях.

Так, по мнению знаменитого гроссмейстера и российского оппозиционера Гарри Каспарова, из-за проблем на Херсонском направлении в Кремле могут приказать повторить попытку наступления на Харьков и Киев. Об этом он заявил в эфире телеканала "Мы — Украина", передает "Телеграф".

Ситуация для российской армии в Херсоне, говорит Каспаров, объективно плохая, они уже заведомо проиграли оборону и все битвы за этот город.

"Причина, по которой путин продолжает держать войска, которые обречены, ведь рано или поздно будут окружены, это то, что с потерей Херсона он смирился, — объясняет Гарри Каспаров. — Но он не может просто так потерять Херсон, не получив ничего взамен".

Именно поэтому, уверяет политик, сейчас серьезно возрастает угроза возобновления наземного наступления как на Киев, так и на Харьков. Для этого, по его словам, командование армии рф формирует ударные группы — вблизи Белгорода, а также на территории Беларуси. При этом Каспаров подчеркивает: далеко не факт, что подобный шаг путина может стать для него успешным.

"россия не выдержит долгой войны, — уверяет он. — У него осталось ресурсов максимум на полгода. Более того — зима может оказаться тяжелой не только для Украины или Европы, но и для российской армии".

Именно поэтому, предупреждает Каспаров, украинцам нельзя будет потерять голову от радости, когда Херсон будет освобожден. Иначе путину может удастся преломить ход войны, атаковав на востоке и севере Украины.

Напомним, что на подготовку россиян к сдаче Херсона намекает и тот факт, что коллаборанты объявили оставшимся местным жителям о необходимости "переселяться" на левый берег Днепра.

Тем временем военные эксперты уже вовсю делятся прогнозами насчет того, когда же областной центр Херсонщины вновь вернется под сине-желтый флаг.

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#Херсон #Война #Освобождение #Гарри Каспаров #Деоккупация