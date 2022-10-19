Военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" спрогнозировал дальнейшее продвижение ВСУ на юге материковой Украины

Гауляйтер Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо заявил, что жителей правого берега Днепра намерены переместить на левобережную часть.

Речь фактически о бегстве оккупантов и их пособников из Херсона. И их можно понять. Продолжается контрнаступление ВСУ по всей линии фронта в Херсонской области. С нескольких направлений: Дудчаны — Берислав, Снегиревка — Херсон. В случае дальнейшего успешного продвижения наших военных российская группировка на правом берегу Днепра (до 15 тысяч личного состава) может оказаться в оперативном окружении. Россияне это прекрасно понимают. Потому потихоньку отступают.

К тому же у них серьезные проблемы с логистикой. Не только в связи с огневым контролем ВСУ над ключевыми мостами и переправами через Днепр, но и вследствие подрыва Крымского (Керченского) моста.

В итоге значительно увеличилось "плечо" поставок боекомплекта, горюче-смазочных материалов, живой силы. Всё это на оккупированный юг материковой Украины стало прибывать с куда большим опозданием, чем ранее.

Сейчас под огневым контролем ВСУ находится не только правый, но и левый берег Днепра. А с района Дудчан мы можем наносить удары по всей инфраструктуре российских оккупационных сил.

После падения Давыдова Брода – ключевого пункта российской обороны на Херсонщине — стало понятно, что украинские войска продолжат успешный характер продвижения.

Россиянами сейчас в поспешном порядке создается вторая линия обороны в районе Херсона, в 5 км от него. Также возводятся дополнительные фортификационные сооружения в черте города

Но заявления гауляйтеров (Сальдо, Стремоусова), а также командующего российскими оккупационными войсками Суровикина свидетельствуют, что российская сторона понимает мизерность шансов удержаться на правом берегу Днепра.

По состоянию на сегодня нейтрализована угроза продвижения оккупационных войск в промышленные районы Днепропетровской области, в направлении Николаева (с выходом на Одессу).

За последние сутки ВСУ нанесли очередные удары по командно-штабным пунктам и складам оккупационных войск в Баштанском районе (Николаевщина) и Херсонском районе (Херсонщина). Продолжает активно работать на южном направлении украинская штурмовая авиация (в отличие от российской). У нас есть возможность воздействовать огневым контролем не только на уже знаменитую Чернобаевку, но и на Чаплинку.

Также продолжается успешное подавление российских систем ПВО на Херсонщине. За последние сутки уничтожено несколько стартовых позиций оккупантов, в том числе с использованием американских радиолокационных ракет. Именно это позволяет говорить о дальнейшем успешном продвижении ВСУ на юге материковой Украины.