Укр

Бежали с награбленным? Ночью в Херсоне ликвидировали российских пропагандистов (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Коллаборанты воют об обстреле мирных херсонцев, да только их ночью на переправу не пускают Новость обновлена 21 октября 2022, 11:18
Коллаборанты воют об обстреле мирных херсонцев, да только их ночью на переправу не пускают

Минимум 13 пособников путинского режима получили ранения

Ночные удары по Антоновскому мосту в Херсоне не были безрезультатными — коллаборанты уже "воют" о минимум четырех погибших. При этом Украину пытаются обвинить в обстреле гражданских, которые якобы находились на переправе, однако она в ночные часы для местных жителей является закрытой. К слову, одной из жертв обстрела стал путинский пропагандист, бывший работник "Первого канала" Олег Клоков.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные журналиста Дениса Казанского. По его словам, вместе с Клоковым погиб, как минимум, еще один из сотрудников пропагандистского канала "Таврия", который запустили на Херсонщине для промывки мозгов мирного населения.

Один из запорожских гауляйтеров владимир рогов сообщил о 4 погибших и 13 раненых после обстрелов Антоновского моста. Он утверждает, будто бы на переправе находились гражданские, в том числе дети. Однако согласно массовой рассылке, которую сами же коллаборанты и распространяют среди населения, возможность переправляться через Днепр открыта с семи утра и до восьми вечера. Удар по мосту же произошел поздней ночью.

Антоновский мост переправа часы работы
Сообщения от гауляйтеров насчет работы переправы у Антоновского моста

О погибшем Олеге Клокове известно, что он много лет подряд работал в российской журналистике, распространяя кремлевскую пропаганду против Украины. В свое время работал на "Первом канале", а во время полномасштабного вторжения рф помогал оккупационным "властям" Херсона наладить вещание пропутинского канала "Таврия".

Олег Клоков умер
Олег Клоков

"А работал бы дома в россии — был бы жив и здоров, — отметил Денис Казанский. — Не нужно приходить в чужую страну с войной, это всегда плохо заканчивается".

К слову, в сети уже появились фотографии обстрелянного автомобиля, в котором якобы и погиб Клоков. Судя по его наполнению — различная техника, часть мебели и другие ценные вещи, — вполне вероятно, что этой машиной переправляли награбленное у обычных жителей Херсонщины.

Антоновский мост обстрел 21.10.2022
Обстрелянная машина
Антоновский мост обстрел 21.10.2022

Напомним, что херсонские коллаборанты постепенно готовятся оставить город, переживая о наступлении ВСУ. В связи с этим они уже начали вывозить на левый берег Днепра местных жителей, запуганных оккупационной пропагандой. Херсонцам предлагают уехать в Крым, Краснодар или более дальние регионы россии.

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#Обстрел #Херсон #Мост #Смерть #Пропагандист