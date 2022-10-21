Возле Антоновского моста ночью расцвела "бавовна": что известно

Оккупанты, очевидно, пытались провернуть какой-то "трюк" под покровом ночи и получили "ответку" ВСУ

Поздно вечером 20 октября в районе Антоновского моста, который все чаще упоминается в сводках с поля боя, начали раздаваться взрывы.

Сообщения об этом начали появляться ближе к полуночи в сети.

Видео обстрела моста

При этом российские Telegram-каналы начали истошно вопить: дескать, "убивают граждански" – уже вроде бы семь машин скорой помощи проследовали к местам взрывов.

Сообщение о якобы "семи каретах скорой помощи"

На неумение "рашн-пропагандистов" анализировать факты, и элементарно складывать числа указал военкор Андрей Цаплиенко.

"Российская пропаганда жжот. Впрочем, как обычно. 12 выстрелов по Антоновскому мосту, 11 ракет сбиты, и в итоге 6 прилетов. Прилетело по гражданским на переправе в 23:00, в то время, когда в Херсоне комендантский час начинается с 22:00. А переправа работает с 07:00 до 20:00. Пропагандистов математике не учат", — комментирует он сообщения "российских очевидцев".

Сообщение Андрея Цаплиенко

И приводит объявление, в котором говорится о том, что переправа, наведенная рядом с мостом для бегства рашистов на левый берег, функционирует только до восьми вечера.

Сообщение в российских пабликах

Поэтому все "заявления" росСМИ – всего лишь попытка в очередной раз нагнетать страсти для путинского "телевизора".

Еще один возможный вариант – оккупанты задумали провернуть очередную подлость, за что и были наказаны украинскими военным.

Поэтому гражданских на переправе точно нет, никто из украинцев точно не пострадал, и можно просто наслаждаться пышной "бавовной" (как известно, так украинцы переводят российские "хлопки").

Видео обстрела Антоновского моста и переправы рядом с ним приводит Telegrаm-канал командования ВСУ. Как известно, Антоновский мост – единственная в Херсоне автомобильная переправа через Днепр. Он имеет ключевое значение для снабжения дислоцирующихся там в данный момент оккупационных российских войск.

Сообщение украинского Telegram-канала

Напомним, сейчас оккупационные "власти" и коллаборанты готовятся покинуть Херсон и перебраться на левый берег Днепра, так как боятся контрнаступления ВСУ. За шесть дней захватчики собираются вывезти на левый берег Днепра и в россию от 50 до 70 тыс. украинцев. При этом они вовсю трубят о том, что ВСУ якобы намерены подорвать Каховскую ГЭС, чтобы затруднить им "эвакуацию".

На самом же деле именно захватчики намерены причинить ущерб гидротехническому сооружению. О таких рисках заявил президент Владимир Зеленский в обращении к Европейскому совету в четверг, 20 октября. Зеленский заявил, что имеется информация о минировании российскими террористами дамбы и агрегатов Каховской ГЭС. Дамба, к слову, содержит объем около 18 млн кубометров воды и ее подрыв может привести к серьезным последствиям.