Россияне готовятся к наступлению: где ждать большой атаки

Враг отправляет своих солдат на смерть ради стратегической цели

Украинские военные вот уже более месяца активно освобождают территорию юга Украины от оккупантов. На правом берегу Днепра россиянам приходится несладко — их уничтожают в прямых боестолкновениях и артиллерией, но командование рф не пытается даже как-то их спасти.

Происходит это из-за желания россии наступать на этом направлении. Такое мнение высказал "Украинской правде" в интервью секретарь комитета ВР по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко. Он отметил, что россияне понимают — сколько их армия будет там стоять — столько будет под ударом.

Все объясняется легко: за украинскими военными — логистика и большая земля. За россиянами в таком положении — только Днепр, переправы через который систематически приводятся в негодность. Если Украина получит более серьезные ракеты, которые позволят добить Антоновский мост и Новокаховскую дамбу — российские войска на правом берегу Днепра окажутся в оперативном окружении.

По мнению Костенко, россияне пытаются продержаться пока не придет подкрепление, чтобы в перспективе идти на юг дальше. Южное направление — цель для россии стратегическая, они от нее пока не отказались. "Мы должны думать, что они будут готовиться наступать на юге", — считает полковник СБУ. Только после этого россия может направить силы на захват Донеччины. "Сконцентрируешься на востоке — тебя выбьют за Днепр и все. Это элементарная тактика", — добавляет он.

Также Костенко отмечает, что достичь какой-то цели и получить давление на Европу можно только через юг — это открывает возможности наступления и с моря и со стороны Приднестровья. Ранее "Телеграф" публиковал карты боевых действий и аналитику от Института изучения войны. Эксперты считают, что для обеспечения обороноспособности Украины россиян нужно отбросить из нескольких стратегических точек. Среди важных направлений — деоккупация юга Украины, в частности — Херсонской и части Запорожской области.