Отключена последняя линия связи с энергосетью: россия сильно обстреляла Запорожскую АЭС

Работу атомной станции обеспечивают дизель-генераторы.

Недавно стало известно, что в процессе переговоров Украины и россии при содействии МАГАТЭ был получен некоторый прогресс по безопасности Запорожской атомной электростанции, которую оккупанты постоянно обстреливают. Однако захватчиков это не остановило от очередного обстрела ядерного объекта. В результате отключилась последняя линия связи с энергосетью ЗАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" утром 17 октября в своем Telegram-канале. Как отмечается, россияне пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

"Сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор и состоялся запуск дизель-генераторов", — говорится в сообщении Энергоатома.

Кроме того, они отметили, что отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская. Однако это не влияет на нагрузку ПАЭС.

В Энергоатоме обратились к мировому сообществу с призывом немедленно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС. К тому же, они требуют выведения с территории станции и города Энергодар всех российских военных, а также возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Запорожская АЭС была полностью обесточена. Россияне перебили линию энергоснабжения, а колонну автомобилей "Энергоатома" не пропустили на территорию ЗАЭС.