Запуск опалення в Україні вплине на ситуацію з електрикою: стало відомо, як саме

Опалення може знизити використання українцями обігрівачів

В "Укренерго" розраховують на те, що з початком опалювального сезону в Україні навантаження на енергетичну систему зменшиться, адже українці перестануть активно користуватися електрообігрівачами.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видання "РБК-Україна" озвучив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи вплине якимось чином запуск систем опалення на споживання електроенергії

"Ми очікуємо, що початок опалювального сезону зменшить навантаження на енергетичну систему внаслідок того, що люди перестануть активно грітися електроприладами. Тому це має полегшити навантаження і зменшити споживання електроенергії", — пояснив він.

За словами Кудрицького, навіть якщо температуру у помешканнях українців цього року буде на кілька градусів меншою, аніж зазвичай, це все одно суттєво відрізняється від ситуації, якщо опалення взагалі б не було, мовляв, у кімнаті просто буде трохи прохолодніше.

Також представник "Укренерго" додав, що наразі варто чітко усвідомити, що витрати електроенергії в обох вищевказаних випадках будуть сильно відрізнятися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому киянам включили опалення у помешканнях раніше за вже звичні терміни.

Також нагадаємо, як у столиці планують використовувати мобільні котельні та чи будуть вони гріти українців у інших містах.