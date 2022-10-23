Чому у Києві раніше розпочали опалювальний сезон: з’явилося просте пояснення

Середньодобова температура у Києві вища за 8 градусів, але третина будинків вже з теплом

Опалювальний сезон у Києві 2022 року вже розпочали, тоді як жителі решти областей України ще мерзнуть, — і тому є проста причина.

Її в ефірі телемарафону назвав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв 23 жовтня.

Варто зауважити, що зазвичай опалення в регіонах України дають, коли середньодобова температура протягом трьох днів перебуває на позначці нижче 8 градусів.

У Києві цього року давати тепло у будинки соціальної сфери почали ще 7 жовтня, тоді як з 20 числа почали запускати опалення і для житлових будинків. Так, на 23 жовтня тепло є вже приблизно у кожного третього киянина.

І причина цього — не обраність мешканців столиці, а прагнення зменшити енергоспоживання Києва.

"Там, де вже тепло, у тих будинках люди не користуються обігрівачами. Відповідно відпадає додаткове навантаження на енергосистему. Це на сьогоднішній день надзвичайно важливо. У цьому був задум", — наголосив Пантелєєв.

За його словами, потрібно близько тижня, щоби дати тепло у всі будинки.

Також чиновник додав, що взимку 2022-2023 років не повинно бути сильних відхилень за температурою порівняно з минулим роком.

Як повідомляв "Телеграф", на випадок перебоїв з опаленням у Києві розробили спеціальну систему мобільних котелень.