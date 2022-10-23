Почему в Киеве раньше начали отопительный сезон: появилось простое объяснение

Среднесуточная температура в Киеве выше 8 градусов, но треть домов уже с теплом

Отопительный сезон в Киеве 2022 уже начали, в то время как жители остальных областей Украины еще мерзнут, — и тому есть простая причина.

Ее в эфире телемарафона назвал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев 23 октября.

Стоит заметить, что обычно отопление в регионах Украины дают, когда среднесуточная температура в течение трех дней находится на отметке ниже 8 градусов.

В Киеве в этом году давать тепло в здания социальной сферы начали еще 7 октября, в то время как с 20 числа начали запускать отопление и для жилых домов. Так, на 23 октября тепло есть уже примерно у каждого третьего киевлянина.

И причина тому — не избранность жителей столицы, а стремление снизить энергопотребление Киева.

"Там уже, где тепло, в тех домах люди не пользуются обогревателями. Соответственно отпадает дополнительная нагрузка на энергосистему. Это на сегодняшний день чрезвычайно важно. В этом был замысел", — подчеркнул Пантелеев.

По его словам, нужно около недели, чтобы дать тепло во все дома.

Также чиновник добавил, что зимой 2022-2023 года не должно быть сильных отклонений по температуре в сравнении с прошлым годом.

Как сообщал "Телеграф", на случай перебоев с отоплением в Киеве разработали специальную систему мобильных котелен.