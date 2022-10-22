Зима без света, воды и тепла: украинцам рассказали, как выжить в экстремальных условиях

Украинцы зимой могут остаться без благ цивилизации

Оккупационные войска продолжают наносить удары по объектах критической инфраструктуры Украины, пытаясь вызвать масштабный блэкаут. После утренних обстрелов 22 октября без света остались более миллиона абонентов. С учетом приближения зимы для украинцев становится все более актуальным вопрос о том, что делать если остались без света, отопления и газа.

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Игорь Молодан в комментарии "5 каналу" рассказал о том, чем стоит запастись, чтобы более комфортно перенести подобного рода вызовы.

Он рекомендует в первую очередь позаботиться об утеплении окон и заклеить стекла клейкой лентой или энергосберегающей пленкой. Также окна стоит закрывать плотными шторами, которые предотвратят быструю утечку тепла.

Кроме того эксперт посоветовал выбрать одну комнату в доме и обустроить ее для жизни всей семьи, так как обогреть одну комнату проще, чем все. При этом желательно, чтобы в этой комнате не было окон.

На крайний случай на кровать можно поставить палатку, ведь она хорошо сохраняет тепло, а обогреть ее можно обычной свечой.

Чтобы не остаться без света в дом можно поставить генератор, он позволит запустить освещение или разогреть пищу, а более мощные версии позволят поддерживать работу холодильника или насоса.

Альтернативой может быть солнечная панель, однако они зависят от погоды, требуют немалых вложений и окупают себя через 5-7 лет.

Если же речь идет о квартире в многоэтажке, то ни один из этих вариантов не подойдет, а потому в случае отключения света можно остаться и без единственного альтернативного источника тепла — электрического обогревателя. Чтобы в этом случае не замерзнуть Молодан рекомендует обратить внимание на туристическое снаряжение, а именно на спальные мешки.

Также он советует сделать запасы воды, так как если не станет света, то не смогут работать и насосы. На крайний случай можно взять воду из бачка унитаза, а в совсем критической ситуации слить с батареи.

На случай если не будет газа, стоит обзавестись газовой горелкой, которой хватит, чтобы приготовить пищу или разогреть воду в первое время. Однако стоит понимать, что надолго баллона не хватит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сократить расходы электричества зимой, а также как подготовить себя к блэкаутам.