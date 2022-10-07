В Киеве начинают отопительный сезон: когда будет тепло в квартирах

Сейчас определенная категория зданий будет иметь тепло

Уже несколько месяцев украинцы активно готовятся к холодному периоду года. В связи с полномасштабным вторжением российской федерации в Украину эта зима прогнозируется особенно тяжелой по всем параметрам. Поскольку морозы уже приблизились, в столице Украины начинают запускать централизованное отопление.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время подача тепла касается заведений социальных сфер, а именно столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений сферы.

"Подключают объекты к теплу индивидуально — по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой — не тратить зря тепло", — пояснил мер.

Кроме того, Кличко отметил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители. В жилых домах отопление дадут с учетом погодных условий, поэтому пока такое решение не принято.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть несколько путей для утепления балкона – некоторые из них по силам сделать самостоятельно. Это сделает дом значительно теплее в холодный период года.