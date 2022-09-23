Зима будет сложной: надо ли утеплять дверь в квартире и как это делать

Входная дверь является вторым главным путем потери тепла после окон

В Украине из-за войны появились справедливые опасения о том, что нынешняя зима будет одной из самых тяжелых в истории. Хоть синоптики и не ожидают длительных периодов холодов, однако есть много вопросов к организации отопительного сезона. В связи с этим многие уже начали проводить подготовку к холодной поре года, и утеплять помещения, заклеивать окна и делать запасы.

Как говорится в материале РБК-Украина, очень важным путем к утеплению квартиры является предотвращение утечек тепла через входную дверь, которая является в этом плане второй после окон.

Ориентировочно через нее утекает около 15% тепла из всего помещения, так как наличие щелей позволяет образовываться сквозняку.

Для начала рекомендуется восстановить плотность примыкания двери к дверной коробке. На сегодняшний день существует множество лайфхаков относительно того, как это можно сделать, начиная от заливания больших щелей монтажной пеной, до использования специальных рельсов или уплотнителей, которыми закрывается нижняя щель.

К слову, они могут крепиться на шурупах или держаться на клее, однако во втором случае их надо будет менять каждый сезон.

Хорошим, но менее бюджетным решением будет установка двойной двери, образовавшаяся между ними прослойка воздуха сможет хорошо предотвратить утечку тепла.

Не забывайте также закрывать дверь на лестничной площадке и в подъезде, чем теплее будет в самом доме, тем теплее будет и в квартире.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно утеплить балкон и какие материалы при этом лучше использовать.